Você sabe o que é uma criança índigo?

Rio - As crianças índigos são seres que vieram para Terra com a missão de instalar um novo jeito de viver. Elas são almas que ressignificam novas formas de vida familiar e comunitária, com o propósito de trazer a evolução espiritual e regeneração energética.



Os índigos são chamados dessa forma devido a aura azul índigo. Eles começaram a encarnar no mundo a partir da década de 70, mas depois dos anos 2000 a vinda desses seres passou a ser mais frequente. Essas crianças orientam os novos caminhos para, assim, guiarem as pessoas a volta para a liberdade.



Desafiam, são sensíveis, intuitivas, talentosas e, por isso, os pais tem que estar preparados para ajudar no desenvolvimento desses dons. Costumam ser o filho mais complicado, o mais questionador. Por serem almas libertadas necessitam e lutam para que o mundo delas seja dessa maneira também.