Publicado 20/06/2021 17:25 | Atualizado 20/06/2021 17:27

Angélica divulgou, neste domingo, que irá participar do juri do "Super Dança dos Famosos", com Tiago Leifert. Nas redes sociais, além de dar o aviso, a apresentadora também aproveitou o espaço para enviar uma mensagem a Faustão.

Em uma publicação no Instagram, Angélica mostrou o look que irá usar mais tarde. "Hoje estarei participando da 'Super Dança dos Famosos' como jurada atendendo a um pedido do meu querido amigo Boninho e também aplaudindo o talento de Tiago Leifert e dos participantes e bailarinos", escreveu.

No mesmo post, Angélica enviou uma lembrança a Faustão. "Mas quero registrar aqui toda minha admiração, carinho e respeito ao nosso Fausto Silva, pude viver no palco do Domingão momentos incríveis sempre contando com sua generosidade e amizade. Desejo que ele abrace esse tempo para descansar e cuidar da mente e do corpo e que o novo ciclo venha com luz e muito amor! Ele merece!".

