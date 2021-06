São João Batista - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:50

Rio - São João Batista é celebrado nesta quinta-feira. O santo é comemorado em diversos países do mundo e é homenageado nas festas juninas. Ele é padroeiro dos casados, enfermos e protetor contra a dor de cabeça e garganta.



O santo é filho de Isabel, prima de Maria, que era considerada estéril por já ter uma idade avançada e nunca ter engravidado. O nascimento de João anuncia um novo período, que prepara o povo para a chegada de Jesus. Ele foi um dos grandes pregadores da palavra de Cristo e batizou vários fiéis no rio Jordão.



Oração de São João Batista



Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o ceio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção a Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguires estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre gozos e delícias eternas. Amém.