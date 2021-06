Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:17

Rio - O Sol entrou em Câncer nesta segunda-feira. O período traz à tona a importância de cuidar de si próprio e das pessoas. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) lembra que, apesar de muito zeloso, o caranguejo também tem uma arma, a garra, que serve como proteção àquilo que o agride. Segundo a especialista, estreitar laços e se aproximar dos afetos será mais que bem-vindo ao longo desse mês.

De acordo com Marianna Muricy, na tradição astrológica, o Sol ao ingressar em Câncer, se prepara para chegar ao ápice do poder. “Em Câncer, o astro-rei encontra o solo lunar para o nutrir. O cuidado por meio das ações é muito comum, já que esse signo não é muito dado à oratória, assim como zelar por aquilo que nos sustenta na matéria e para além dela.”A astróloga revela que neste período o brasileiro vai continuar a se opor contra as mágoas causadas pelas figuras de poder. “No Mapa do Ingresso do Sol em Câncer, é possível observar que o povo, regido por Marte, segue se mobilizando contra o governo, que tem como regente Saturno. Veremos ataques bem posicionados da população e da mídia em relação aos governantes. No entanto, os cidadãos não sairão ilesos dessa luta, as mortes em decorrência da covid-19 seguirão sendo relevantes, assim como a queda de algumas figuras importantes para a oposição."