Publicado 24/06/2021 06:00

ÁRIES



Planeje a sua vida profissional. Problemas familiares podem te distrair das suas metas diárias no trabalho. A vida amorosa se torna mais estável.



TOURO



Pode pintar o desejo de passear hoje. Contudo, tenha cuidado com a saúde e cumpra as suas obrigações. Use e abuse dos aplicativos de paquera.



GÊMEOS



Se prepare para mudanças de última hora. Mantenha a sua agenda flexível. A paixão promete momentos intensos e inesquecíveis com quem ama.



CÂNCER



Os relacionamentos se destacam. Bom dia para trabalhar com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Pode surgir um lance mais sério.



LEÃO



Coloque as mãos na massa e encare as tarefas com muita seriedade. Excelente momento para mudar de emprego. A paquera não traz muita novidade.



VIRGEM



A Lua avisa que o dia tem tudo para fluir melhor. Você pode se destacar com clientes e colegas de trabalho. A vida a dois está protegida.



LIBRA



Você vai ser muito produtiva, ainda mais se trabalhar com a família. Porém, alguns atritos podem surgir. A vontade de cuidar de quem ama cresce.



ESCORPIÃO



A Lua destaca a comunicação no trabalho. Pode ser necessário viajar a trabalho. Tome cuidado com a saúde. Uma paixão pode agitar a conquista.



SAGITÁRIO



Chances de ganhar uma grana extra. Organize as contas e programe o seu orçamento. Os assuntos amorosos podem dar uma esfriada hoje.



CAPRICÓRNIO



Defenda os seus interesses e convença seus colegas. Mas também ceda em alguns pontos. Confiança e romantismo animam a vida em casal.



AQUÁRIO



A sua intuição te ajuda a resolver um assunto sério. Não se abra com qualquer um no trabalho. Reforce os laços com o par e deixe as inseguranças de lado.



PEIXES



Expanda os seus interesses. Aumente o seu círculo de amizades e converse bastante. Cuidado para não se envolver com a paquera do amigo.