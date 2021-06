Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 06:00

ÁRIES



Seja ambiciosa. Deixe um pouco a diversão de lado e trabalhe bastante. No amor, o romance ganha mais sintonia, carinho e compreensão.



TOURO



Publicidade

Curta o seu dia de folga. Se puder trabalhar em casa, pode causar uma boa impressão na chefia. Alguém popular tem tudo para ganhar seu coração.



GÊMEOS



A Lua ressalta a sua disposição. Você vai se divertir com a companhia de pessoas queridas, mesmo que de forma virtual. Romance à distância pode surpreender.



CÂNCER



Publicidade

Bom momento para reformar ou arrumar o lar. No trabalho, faça contatos e ouça a sua família. O relacionamento pode não fluir tão bem.



LEÃO



Fique perto das pessoas que gosta. Evite a solidão e busque conversar bastante, inclusive no serviço. As cobranças podem desgastar a vida amorosa.



VIRGEM



Publicidade

Novidades profissionais podem pintar. A saúde precisa de cuidados extras. Pratique exercícios físicos. A rotina será a maior vilã na relação.



LIBRA



Desfrute do conforto da sua casa. Fortaleça os laços com a família. A sua simpatia ganha mais destaque. Na conquista, o seu carisma estará imbatível.



ESCORPIÃO



Publicidade

Priorize tarefas que envolvam colegas no trabalho. Lembranças de bons momentos do passado podem aquecer seu coração. Ótimo momento na paquera.



SAGITÁRIO



Você pode ter boas novas nas finanças. Feche um acordo no começo do dia. Falar sobre seus sentimentos reforça os laços com o par.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

O astral será favorável para lidar com dinheiro. Há chance de encher o bolso se não gastar a toa. O seu jeito possessivo pode prejudicar o romance.



AQUÁRIO



Vai sobrar disposição para cuidar de assuntos pessoais. Contate amigos e familiares. Demonstre o seu lado mais encantador na vida a dois.



PEIXES



Publicidade

A sua intuição se fortalece. Seja discreta com os seus planos. Tire um tempo para meditar e refletir. Na paquera, um caso escondido pode pintar.