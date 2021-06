Xangô - Reprodução de Internet

XangôReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:00

Rio - Xangô é celebrado nesta quinta-feira. O orixá dos raios e do trovão, é rei de Oyó e com o machado, o Oxê, de duas faces, protege seus filhos das injustiças, da impunidade e promove a lei do retorno para quem pratica o mal. Aprenda a fazer o banho para ter prosperidade!