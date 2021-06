Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 06:00

ÁRIES



Conte com ajuda para atingir os seus sonhos. Diminua um pouco o ritmo e complete suas tarefas. A vida amorosa recebe uma dose extra de romantismo.



TOURO



Publicidade

Faça o que estiver ao seu alcance no trabalho. Pode se dar bem. Bom momento para cuidar do visual. Na paquera, receba a ajuda dos amigos.



GÊMEOS



Compartilhe as suas ideias e escute opiniões diferentes no trabalho. Vai te fazer evoluir. Você e o parceiro vão ficar em sintonia.



CÂNCER



Publicidade

Pegue leve nas compras e evite gastar a toa. Pode melhorar a sua posição profissional. Uma paquera virtual vai animar o seu dia.



LEÃO



Organize as finanças. Os relacionamentos melhoram e os trabalhos em equipe vão ser produtivos. A vida a dois está protegida e a intimidade esquenta.



VIRGEM



Publicidade

Se programe para concluir as suas tarefas. Cuide bem do seu corpo. Pode começar uma dieta. A vida conjugal ganha destaque.



LIBRA



O carisma te ajuda no trabalho. Serviços criativos vão chamar a atenção. Você pode se sair melhor na paquera no início do dia.



ESCORPIÃO



Publicidade

Se dedique ao serviço, ainda mais se estiver em home office. A família te ajuda com vagas profissionais. Clima de romantismo auxilia o relacionamento.



SAGITÁRIO



Resolva assuntos pendentes. Ajude algum familiar em casa. Isso pode te beneficiar. Na paquera, um ex pode ressurgir.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Reserve um tempo para colocar as contas em ordem. Se sobrar uma grana, guarde. Conversar com o companheiro espanta a rotina.



AQUÁRIO



Bote as mãos na massa e resolva os seus compromissos. Seja flexível e escute as dicas dos colegas. A vida amorosa pode ficar em segundo plano.



PEIXES



Publicidade

Fuja de pessoas que não são confiáveis. Priorize os seus interesses, seja na vida pessoal ou profissional. Seja carinhosa com o par.