Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 06:00

ÁRIES



Cuide dos seus interesses discretamente. Pode tomar decisões importantes na carreira. A conquista vai estar devagar.



TOURO



Publicidade

Busque os seus objetivos. Mas não se arrisque ou faça grandes mudanças. Há chance de conhecer alguma paquera.



GÊMEOS



Dedique um tempo se cuidar. Realize planos com a família. Evite assuntos delicados com o par e não pense muito no passado.



CÂNCER



Publicidade

Novos rumos na carreira podem surpreender. Restaure o contato com pessoas importantes em sua vida. Na relação, valorize o diálogo.



LEÃO



Bom dia para mudanças. Pode dar um inédito passo profissional ou pessoal. Pode ter ganhos financeiros. A sensualidade será seu trunfo na paquera.



VIRGEM



Publicidade

A sua saúde pode melhorar com uma alteração nos hábitos. Abandone vícios. Um namoro pode se tornar mais sério.



LIBRA



Aprimore o seu visual. Pratique atividade física ou inicie uma dieta. Faça um esforço extra para cuidar do lar. O romance pode cair na rotina.



ESCORPIÃO



Publicidade

Seja flexível para concluir suas tarefas. Você vai contar com a sorte em jogos e apostas. Momentos românticos favorecem a vida em casal.



SAGITÁRIO



Excelentes energias para aprimorar o lar. Capriche na faxina. No trabalho, redobre a atenção. Um amor antigo pode despertar a conquista.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Muita agilidade para cuidar das tarefas diárias. Expanda seus contatos na vida profissional. A vida amorosa promete fortes emoções.



AQUÁRIO



Foque em tarefas mais lucrativas. Pode conquistar um serviço extra. Planeje o orçamento e faça o dinheiro render. A paquera anda devagar.



PEIXES



Publicidade

Coloque os assuntos pessoais em ordem. Pode conquistar apoio para os seus empreendimentos. As demonstrações de carinho crescem no amor.