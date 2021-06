Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 06:00

ÁRIES



Vai querer se isolar hoje. Foque em atividades que possam ser feitas sozinha. Você pode se interessar por um lance duvidoso no amor.



TOURO



Amplie os seus horizontes e busque conhecimento. No trabalho, se cuide para não ter problemas. Seduza bastante na paquera.



GÊMEOS



Se concentre no trabalho. Conclua as suas tarefas em silêncio e aprimore a sua imagem profissional. A conquista pode ficar em segundo plano.



CÂNCER



Fortaleça o contato com as pessoas próximas. Tenha cautela para não dizer mais do que deve. No amor, tente se colocar no lugar do par.



LEÃO



Bom dia para mudar de trabalho ou de carreira. As finanças também estão num ótimo momento. Na vida a dois, você vai ser muito sensual.



VIRGEM



Aprenda novas ideias e priorize trabalhos em equipe. Estudos serão favorecidos. O desejo de viver um romance mais sério pode crescer.



LIBRA



A saúde vai se destacar. Adote hábitos mais saudáveis e cuide do seu corpo. Tome cuidado para não afastar a paquera com o que diz.



ESCORPIÃO



Vai se divertir na companhia dos amigos e família. Nos negócios, pode conquistar clientes importantes. O romance está mais do que protegido.



SAGITÁRIO



Dedique um tempo ao seu lar. Construa sua carreira aos poucos. Na paquera, um lance morno e sem graça pode esquentar.



CAPRICÓRNIO



A comunicação vai ser o seu foco. Cuidado para não repassar informações erradas. Contate seus amigos remotamente. A conquista promete novidades.



AQUÁRIO



Preste atenção ao seu orçamento. Pode ter um prejuízo, se gastar mais do que deveria. Utilize os aplicativos de paquera.



PEIXES



Pegue leve com a família. A impaciência pode iniciar uma discussão por qualquer bobagem. A conquista promete boas novas, se tomar a iniciativa.