O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:20

Rio - Os banhos energéticos atraem sorte e prosperidade. Eles purificam a alma, aumentam a bonança para quem está fazendo o ritual, porque fazem com que as vibrações circulem de uma forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida. Aprenda a fazer o ritual para atrair a felicidade!

Ritual para atrair a felicidade



Ferva dois litros de água. Acrescente um punhado de sal grosso, cinco folhas de louros e três paus de canela. Ao esfriar, coe a solução. Após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando pensamentos positivos.