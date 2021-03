Tiago Leifert se divertiu com as tretas do paredão deste domingo Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 00:50 | Atualizado 29/03/2021 08:17

Rio - A formação do paredão deste domingo pegou fogo. Sarah foi a mais votada pela casa e ficou revoltada com os votos de Rodolffo e Caio. A consultora de Marketing discutiu com o sertanejo, ao vivo, e disse que espera "do fundo do coração" que Rodolffo seja eliminado na terça-feira. Em meio ao clima de tensão, uma pessoa estava feliz e sorridente, com um enorme sorriso no rosto: o apresentador Tiago Leifert.

No Instagram, após o programa, Tiago fez a alegria dos internautas e confirmou que ficou realmente muito feliz com o "fogo no parquinho". "Estou vendo muitas mensagens de pessoas dizendo 'ah, o Tiago ficou feliz com as tretas e tal, com as discussões... Pô, eu queria dizer que eu fiquei é muito feliz, não foi pouco não. Foi muito", disse.

