As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que desejaReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:00

Rio - As simpatias podem ser aliadas quando o assunto é se dar bem nos estudos. Elas garantem clareza da mente, atenção e ajudam na concentração. Estudar nem sempre é uma tarefa fácil, mas os rituais podem ajudar a melhorar a absorção do conhecimento e no êxito no aprendizado.

Simpatia para manter o foco nos estudos



Quando for estudar, acenda uma vela e reze para o Menino Jesus de Praga, pedindo sabedoria e ajuda para manter o foco nos estudos. Faça uma cruz com um palito no local onde a cera já derreteu. Ao fazer isso, apague a vela. Embrulhe o que sobrou no papel alumínio e descarte no lixo.