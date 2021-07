Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 06:00

ÁRIES



Persiga os seus objetivos. Só tenha cautela para não ser muito ríspida. Pode acabar criando desafetos e inimizades. No amor, seus desejos ficam fortes.



TOURO



Há risco de perrengues. Vai sentir vontade de rever a vida profissional e não vai querer muita conversa. O romance vai funcionar com privacidade.



GÊMEOS



Tenha cautela com o seu círculo de amizades. Há chance de emprestar e não ver mais um dinheiro. Tome a iniciativa na paquera.



CÂNCER



Alguns negócios arriscados podem surgir e te prejudicar. Foque no trabalho para dar a volta por cima. O desejo de firmar a relação a dois deve pintar.



LEÃO



O seu charme te ajuda nos estudos. Na paquera, os astros enviam boas energias. Pode se arriscar e ser bem intensa com os contatos.



VIRGEM



Inimizades vão pintar no trabalho. Alguns problemas podem rolar na saúde. No amor, o clima tem tudo pra ser gostoso e muito sensual.



LIBRA



Pode se decepcionar com seus sonhos e amizades. Porém, você vai conseguir fechar parcerias profissionais. Na relação, vai esbanjar paixão.



ESCORPIÃO



Evite exagerar com os colegas. No trabalho remoto, as responsabilidades do lar podem tirar o seu foco. No relacionamento, pode aumentar a família.



SAGITÁRIO



Cuidado para não ser muito sincera. Há sinal de dificuldades e atrasos nos estudos. O desejo de ter um lance sério pode bater na conquista.



CAPRICÓRNIO



Perdas financeiras marcam o seu dia. Tenha cautela em casa e busque não ser tão autoritária. No romance, a ligação com o parceiro fica forte.



AQUÁRIO



Pode faltar bom humor ao expor suas ideias. Há chance de romper algumas relações de amizade hoje. Uma relação sem formalidades pode pintar na paquera.



PEIXES



A insegurança com as suas ambições vai se destacar. Excelente momentos nas finanças. Na vida a dois, tende a expressar o que sente.