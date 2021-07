Oração - Reprodução de Internet

Publicado 01/07/2021 17:00

Rio - São Paulo é considerado um dos principais líderes da Igreja Católica. Ele foi um grande missionário que propagou a fé e a palavra de Deus. O santo, que é o protetor dos autores, editores e da imprensa, é celebrado junto a São Pedro em 29 de junho.

Nascido em Tarso, na atual Turquia, com o nome de Saulo, cresceu na comunidade judaica e possuía privilégios na sociedade romana. Na adolescência, estudou a Bíblia Sagrada em Jerusalém e, ao voltar para a cidade natal, conheceu o cristianismo. Com o surgimento da fé cristã, decidiu eliminar os seguidores dessa nova religião. No entanto, após receber uma mensagem do Senhor, se converteu e se tornou Paulo. Foi batizado e realizou viagens missionárias pelo Oriente Médio e Europa. Em Roma, na capital do Império, foi decapitado por ser cristão.Ó glorioso São Paulo, que de perseguidor do nome cristão. Vós tornastes um Apóstolo ardentíssimo pelo vosso zelo. E para tornar conhecido o nome do Salvador Jesus. Até os últimos confins do mundo sofrestes cárceres. Flagelações, lapidações, naufrágios, perseguições de todo o gênero e, enfim, derramastes todo o vosso sangue até à última gota por Cristo. Obtende-nos, pois, a graça de receber como favores da Divina Misericórdia. As curas das nossas enfermidades e o alívio das nossas tribulações, a fim de que as vicissitudes desta vida. Não nos esmoreçam no serviço de Deus, mas nos tornemos sempre mais fiéis e fervorosos. São Paulo Apóstolo, rogai por nós!