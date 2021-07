O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:05

Rio - O baixo astral, o desânimo e o cansaço pedem um ritual para renovar as vibrações. O lírio da paz tem propriedades que purificam as energias e as emoções, uma vez que auxiliam na harmonia e na fluidez de boas energias.

Banho de lírio da paz



Ferva um litro de água. Acrescente as pétalas de três lírios da paz. Em outro pote de água, coloque um miolo da flor. Quando a mistura amornar, despeje o pote com miolo na solução que foi fervida. Após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando paz e harmonia para a sua vida.