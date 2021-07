Trabalho - Reprodução de Internet

TrabalhoReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:20

Rio - As simpatias ajudam a atrair os resultados almejados para as esferas da vida. Caso esteja querendo conquistar o sucesso profissional, recorra a elas para abrir os caminhos e atrair boas energias para esse desejo virar realidade.

Leia Mais Confira ritual para melhorar a fluidez energética

Numa sexta-feira, coloque três galhos de arruda e três moedas de qualquer valor nos pés do santo de devoção. Em seguida, faça uma prece com toda fé mentalizando prosperidade no setor profissional.