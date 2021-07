Júpiter - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 06:00

ÁRIES



Um sentimento de baixo-astral pode pintar. Também pode sentir saudades dos amigos. Há risco de prejudicar o orçamento doméstico com o parceiro.



TOURO



O seu humor pode ficar instável. Pode querer mais liberdade e novas experiências. No amor, evite ser muito agressiva com o companheiro.



GÊMEOS



Você não vai querer se comunicar demais com as pessoas. Foque no seu dinheiro e seja criativa no trabalho. Vai querer um compromisso na paquera.



CÂNCER



Dificuldades financeiras podem te afastar dos amigos e de quem ama. Mas não se isole demais. No romance, aja com responsabilidade.



LEÃO



Pode sofrer perdas em suas parcerias e algumas críticas. O seu jeito criativo deve aumentar a sua popularidade. Com o amor, podem pintar brigas.



VIRGEM



Muitas responsabilidades vão marcar o seu dia. A saúde pode levar a pior. Cuidado com as decisões impulsivas no romance.



LIBRA



O distanciamento pode marcar o seu dia. Também pode ficar insatisfeito com os negócios. Se estiver na pista, há chance de se animar com uma paquera.



ESCORPIÃO



Redobre a atenção com os perrengues. Vai ser difícil manter o contato com as pessoas queridas. Muita confusão na vida a dois.



SAGITÁRIO



Você vai estar muito séria hoje. Preste atenção nos limites do seu corpo e adote hábitos mais saudáveis. Uma paquera na faculdade pode ser ruim.



CAPRICÓRNIO



Os astros sinalizam insegurança financeira. Reflita sobre as suas atitudes, inclusive os gastos. Se estiver solteira, pode continuar assim.



AQUÁRIO



Os compromissos domésticos podem prejudicar o seu astral. Mas vai conseguir ser produtiva se trabalhar em home office. No romance, seja flexível.



PEIXES



Vai ter dificuldade para se expressar. Busque ficar mais no seu cantinho. Na conquista, tome cuidado para não se precipitar e falar o que não deveria.