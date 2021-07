Planeta Marte - Reprodução de Internet

Planeta MarteReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 06/07/2021

ÁRIES



Se dedique e finalize as suas pendências. Com o companheiro, brigas vão surgir, mas depois vocês fazem as pazes. Muita sensualidade na reconciliação.



TOURO



Você estará mais aberta a mudanças. Na saúde, os problemas podem acabar. Tenha cautela com uma possível atração por um colega de profissão.



GÊMEOS



Pode sentir dificuldade para se expressar. Fique mais na sua e busque focar nas suas obrigações. O clima é muito gostoso no relacionamento.



CÂNCER



Evite questionar demais as suas tarefas. Aceite e use o seu sexto sentido para encontrar o melhor caminho. Pode iniciar um flerte com alguém atraente.



LEÃO



Você pode colher os frutos do seu trabalho. Ótimo dia para cuidar do corpo. Os astros avisam que você precisará aprender a viver junto com o par.



VIRGEM



Faça um balanço do seu dinheiro. Corte gastos e, se preciso, empreste do banco. Nos assuntos sentimentais, pode iniciar um compromisso.



LIBRA



Dia ruim para investir ou empreender. Na saúde, vai conseguir se recuperar de uma cirurgia. Evite se envolver romanticamente com um amigo.



ESCORPIÃO



Use e abuse da sua intuição. Pode surpreender no trabalho. O ciúmes pode surgir com força, caso você viva um lance com um colega de profissão.



SAGITÁRIO



Excelente fase para se recuperar e renovar as suas energias. Conclua as tarefas e relaxe um pouco. Na vida a dois, vai curtir grandes momentos.



CAPRICÓRNIO



Os perrengues financeiros podem surgir. Arregace as mangas e coloque tudo em ordem. Uma paquera com alguém misterioso vai esquentar.



AQUÁRIO



Se dedique aos cuidados à saúde. Um tratamento ou uma cirurgia pode ter bons resultados. Muita criatividade vai tornar a relação mais gostosa.



PEIXES



Faça um esforço extra no serviço. A realidade e os sentimentos negativos podem pesar. Busque conforto no romance e no amor.