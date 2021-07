Vênus - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 00:00

Rio - Vênus começou a jornada em Leão, onde permanece até 21 de julho. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) conta que neste signo o pequeno benéfico busca o calor das relações e a proximidade como forma de resgate. O planeta está vestido das honras solares e próximo a Marte, o pequeno maléfico, que compartilha o calor e brilho para inspirar os afetos.

Segundo Marianna Muricy, em Leão, Vênus mobiliza, dá brilho e munição para as batalhas. “Quando estava posicionado em Câncer, o astro trouxe à tona o cuidado e o fortalecimento dos afetos para nos mantermos vivos. Agora, em Leão, não temos mais uma população apenas movida pelo preservar dos afetos, mas também disposta a lutar por eles.”

De acordo com Marianna, a união de Vênus e Marte em Leão se opõe a Saturno, astro que simboliza o governo. “Nesse trânsito é possível vermos a CPI da covid recebendo atenção de países estrangeiros, assim como ajuda dos mesmo para a crise que vivemos. O movimento de oposição por parte da população com o governo atual segue fortalecido e crescendo cada vez mais.”



A astróloga revela que esse “encontro” de Marte com Vênus é curioso, porque ambos são distintos em significados. O pequeno maléfico simboliza a população e o pequeno benéfico, além de representar o próprio vírus, também se trata dos países estrangeiros. “A união dos dois planetas favorece a população que exige seus direitos frente à crise sanitária que vivemos, assim como propõe o recebimento de auxílio estrangeiro para o combate eficiente ao governo.”