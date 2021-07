Abraço - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:20

Rio - As simpatias dão um “empurrãozinho” na hora de reatar os laços com o crush. Afinal, nem sempre as duas partes da relação estão com os sentimentos em sintonia. Por isso, os rituais ajudam na hora da conquista e, também, para aquecer a chama do amor. Aprenda!



Simpatia para reatar os laços com o crush



Escreva o seu nome e o nome da pessoa amada em um papel. Em seguida, acenda uma vela em um pires. Corte o papel com os nomes e coloque em cima do pratinho. Derrame mel em cima e, em seguida, reze o salmo 23. Espere a vela queimar e descarte tudo no lixo.