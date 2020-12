William Bonner e a namorada, Natasha Dantas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 16:56 | Atualizado 30/12/2020 16:57

A esposa de William Bonner, Natasha Dantas, conversou com os seguidores no Instagram nesta quarta-feira. Ao ser perguntada sobre sua relação com Renata Vasconcellos, parceira de Jornal Nacional do jornalista, Natasha foi sincera.

"Conheço ela. Ela é linda, educada, uma boneca... Acho que eu e o Brasil temos um crush nela", confessou.



Além disso, Natasha também respondeu bem humorada a alguns elogios que as seguidoras fizeram ao marido dela. "Ele é bonito mesmo. O que que a gente pode fazer? Pode falar", disse.