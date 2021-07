Lua crescente - .

Publicado 13/07/2021 17:00

Rio - As simpatias ajudam as pessoas a conseguir o que é almejado para o bom andamento de alguma esfera da vida. Às vezes o amor não é correspondido, no entanto, os rituais ajudam a dar uma forcinha na hora da conquista e de viver um grande amor.

Simpatia do feijão para atrair um amor



Em uma noite de lua crescente, plante um grão de feijão no algodão em um pote. Depois, escreva em um papel em branco o seu nome e o nome do seu amor. Dobre o papel e coloque dentro do recipiente. Regue e espere o feijão germinar por sete dias. Após o período, entregue ele na natureza, mentalizando que o seu amor está entrando na sua vida.