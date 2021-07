Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 13/07/2021 06:00

ÁRIES



Se organize no serviço. Evite criticar demais o trabalho dos outros. Adotar hábitos mais saudáveis e se dedicar ao companheiro vai te fazer bem.



TOURO



Publicidade

Você vai estar mais prestativa. Assuma responsabilidades e seja mais objetiva com as suas tarefas. Utilize o seu charme na paquera.



GÊMEOS



Grandes chances de conquistar uma bufunfa. Converse bastante com os amigos, mesmo que virtualmente. Fique mais na sua no flerte.



CÂNCER



Publicidade

O seu perfeccionismo se destaca. Faça os seus trabalhos com atenção aos detalhes. Vai se preocupar com possíveis traições do parceiro.



LEÃO



Há sinal de mudanças na conta bancária. Seja responsável e não gaste demais. Vai querer ser mimada no amor e pode ganhar presentes.



VIRGEM



Publicidade

O seu humor pode ficar instável. Evite se preocupar demais com compromissos. Tome cuidado com ressentimentos e críticas excessivas na vida a dois.



LIBRA



A Lua anuncia problemas. Pode se sentir inferior aos outros. Mas se dedique no trabalho e vai ser bem visto. Evite se afastar do amor.



ESCORPIÃO



Publicidade

Chances de receber ajuda de um amigo. Nos estudos, vai se dedicar bastante e trabalhar em parceria. Também vai alcançar objetivos na vida em casal.



SAGITÁRIO



Demonstre interesse na vida profissional. Dê uma força para os colegas. Pode até subir de cargo hoje. Busque não falar demais no romance.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Excelente momento para ser organizada no serviço. Vai ser mais produtiva e se aliar a pessoas inteligentes. Faça um esforço para melhorar a relação.



AQUÁRIO



Pode se envolver com novos negócios. Aposte na sua comunicação para fechar acordos. O pessimismo pode atrapalhar o relacionamento.



PEIXES



Publicidade

Utilize a sua sensibilidade para ajudar os outros. Não faça muitas críticas porque pode te fazer mal, inclusive no amor. A saúde vai estar ótima.