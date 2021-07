Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

SolAFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 06:00

ÁRIES



Vai se interessar por mistérios. Assista uma boa série sobrenatural. Se trabalha em casa, não vai ter sossego. Muito entusiasmo no amor.



TOURO



Publicidade

O seu signo estará mais aberto ao diálogo. Fortaleça os seus laços com as pessoas queridas. Evite ser muito ciumenta para não estragar a relação.



GÊMEOS



Há sinal de mudanças financeiras. Pode faturar uma graninha. Aproveite o grande momento na profissão. A sua animação pode conquistar o crush.



CÂNCER



Publicidade

A vontade de entrar em contato com as pessoas vai surgir. Faça várias chamadas de vídeo. Ostente um pouco na vida a dois.



LEÃO



A sua intuição se destaca e melhora o seu desempenho profissional. Pode receber um presente legal. Seu humor vai ficar instável no amor.



VIRGEM



Publicidade

Você estará mais delicada. Pode se aproximar de pessoas mais sensíveis e idealistas. Seja seletiva na conquista para não se decepcionar depois.



LIBRA



Pode se curar de algum problema de saúde. Invista em terapias e massagens. Chance de tretar com a família. Pode evoluir a relação amorosa.



ESCORPIÃO



Publicidade

Use e abuse da inovação para atingir os seus objetivos. Ótimo momento para estudar. Vai desejar uma paquera bem sensual se estiver na pista.



SAGITÁRIO



Algumas transformações bacanas podem surgir com a família. Vai curtir um clima de muita intimidade. Na conquista, um lance a distância vai te empolgar.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Muita emoção no seu dia. Só busque ter clareza para concluir as suas tarefas. Experiências prazerosas não vão faltar na vida em casal.



AQUÁRIO



Chances de uma bufunfa para você curtir a vida. Vai ter grandes ideias para faturar um dinheiro. A conversa vai ser empolgante com o companheiro.



PEIXES



Publicidade

Se divirta com as pessoas que ama. Participe de sorteios e apostas. O seu sexto sentido vai estar em alta. Tenha cautela com brigas no romance.