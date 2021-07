Planeta Marte - Reprodução de Internet

Publicado 09/07/2021 06:00

ÁRIES



Dinheiro inesperado no horizonte. Pode faturar de diversas formas diferentes. Invista na sua casa e no conforto e reflita sobre os problemas do romance.



TOURO



Vai ter boas ideias hoje. Pode se dar muito bem na área da escrita e da comunicação. No relacionamento, deve bater vontade de se afastar da rotina.



GÊMEOS



Aproveite as oportunidades de uma grana extra. Será possível alcançar independência financeira. Só vai se expor na conquista se tiver confiança.



CÂNCER



Você pode agir de maneira mais livre e original. O seu lado ambicioso te ajuda a conquistar o sucesso. Não monopolize as discussões na relação.



LEÃO



Foque na sua qualidade de vida. Pode até gastar um pouquinho a mais. Aja de forma mais sutil e reservada e arrase na conquista.



VIRGEM



Pode receber uma ajuda extra de colegas e amigos. Nos estudos, pode desenvolver novos interesses. Com o amor, a paz vai reinar na relação.



LIBRA



Grandes chances de se dar bem na carreira. Pode rolar alguma mudança positiva no emprego. Há chance de se envolver com alguém da sua profissão.



ESCORPIÃO



Pode se envolver com uma paquera diferente. Uma parceria profissional é capaz de se formar. Utilize a sua mente para viver novas experiências.



SAGITÁRIO



Inove e modernize no seu trabalho. Na saúde, há sinal de cura através de técnicas alternativas. Nos assuntos do coração, você vai seduzir.



CAPRICÓRNIO



Terá mais facilidade de lidar com as pessoas. Também é uma ótima hora para participar de um sorteio. A relação tende a ganhar importância na sua vida.



AQUÁRIO



Seja criativa para concluir as suas tarefas. Cuide do seu corpo e bem-estar. Na vida a dois, uma mudança pode complicar o clima.



PEIXES



O seu charme vai atrair as pessoas. Nos estudos, sua mente deve ser mais inovadora. Na conquista, use e abuse da sua sensualidade.