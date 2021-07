Leite - Reprodução de Internet

LeiteReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:20

Rio - Os rituais com leite são eficazes para a limpeza espiritual e para eliminar as energias negativas. Eles afastam a solidão e proporcionam a atração do que é desejado na vida de quem está fazendo. Além disso, abre os caminhos para ajudar na vinda da pessoa amada.

Leia Mais Saiba como fazer simpatia para reatar os laços com o crush



Banho de leite para atrair um novo amor



Publicidade

Coloque um litro de leite e um litro de água para ferver. Acrescente sete pétalas de rosas vermelhas. Ao amornar, coe a solução. Após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a chegada do novo amor.