Entenda o que representa sonhar com fumaçaPicasa 2.6

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 11:33

Rio - Sonhar com fumaça simboliza que o sonhador está prestes a vencer um obstáculo. Além disso, pode ser o sinal de dificuldades financeiras ou o aviso de boas notícias. No entanto, é importante analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.