Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 06:00

ÁRIES



Desfrute do bom convívio no seu lar. Evite se exaltar com familiares ou se isolar demais. Pode se frustrar com alguns contatos no flerte.



TOURO



Publicidade

Converse bastante com amigos e colegas, mesmo que de forma virtual. A sua curiosidade vai estar em alta. A timidez pode atrapalhar a paquera.



GÊMEOS



Pode faturar com a escrita e a fala. Preste bastante atenção nas ideias dos colegas e seja receptiva. Há sinal de decepções na vida em casal.



CÂNCER



Publicidade

Bom momento para estudar e absorver conhecimento. Seja cautelosa com o seu orçamento. No romance, pode se afastar do companheiro.



LEÃO



A sua mente pode ficar um pouco confusa e dificultar o trabalho. Mas respire e fique tranquila. Algumas dúvidas sobre o futuro surgem no romance.



VIRGEM



Publicidade

Ótimas conversas com amigos inteligentes. Só tenha cuidado com quem você confia. Pense bastante antes de iniciar uma paquera.



LIBRA



Seu jeito sociável vai estar em alta. Se aprimore profissionalmente e faça um curso de especialização. Pode iniciar uma amizade colorida.



ESCORPIÃO



Publicidade

Vai estar muito curiosa hoje. Só tome cuidado para não se distrair toda hora. O clima pode pesar no lar, inclusive com o companheiro.



SAGITÁRIO



Uma mudança no trabalho ou nos estudos pode ocorrer. O seu astral vai se tornar mais sério e reservado. Controle o que fala com o amor.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Use e abuse da sua simpatia. Pode fazer novas amizades com pessoas jovens e inteligentes. Tenha cautela com a possessividade na vida a dois.



AQUÁRIO



Planeje os seus sonhos hoje. Tenha atenção com a saúde e busque se tranquilizar com a família. O seu perfil mais tímido pode complicar a conquista.



PEIXES



Publicidade

Aposte em atividades intelectuais. Pode enfrentar problemas psicológicos e, se necessário, procure ajuda. Não vai querer assumir um compromisso amoroso.