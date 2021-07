Semente de girassol - Reprodução de Internet

Semente de girassolReprodução de Internet

Publicado 13/07/2021 15:02

Rio - As superstições dão alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A lua crescente é o período em que as intenções e desejos plantados na lua nova prosperam. Por isso, é um bom momento para fazer as simpatias para melhorar as finanças. Que tal recorrer a elas para não correr o risco de não ter problemas com dinheiro?