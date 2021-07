Urano - NASA

UranoNASA

Publicado 16/07/2021 06:00

ÁRIES



Os astros favorecem suas ambições. Trabalhe com seriedade para atingir as suas metas. Vai ser bem sucedida na paquera, se tiver interesse.



TOURO



Publicidade

Terá boas chances de brilhar na área profissional. O seu esforço vai se converter em ganhos financeiros. Ótimo momento na vida em casal.



GÊMEOS



Muita praticidade e precisão para concluir as suas obrigações. Se dedique aos estudos. Ótimo dia para iniciar cursos. Um flerte passageiro vai te empolgar.



CÂNCER



Publicidade

Coloque a razão à frente das emoções no trabalho. Você vai ser muito produtiva e pode receber uma grana extra. Tente renovar um pouco a relação amorosa.



LEÃO



Consolide alianças ambiciosas e enriquecedoras. Aja com maturidade e coopere com os colegas. Pode puxar papo com uma paquera.



VIRGEM



Publicidade

Trabalhe duro para conquistar estabilidade econômica. Melhore os cuidados com o seu corpo. A conquista tem tudo para ser excitante.



LIBRA



Excelente momento para participar de um sorteio. Fortaleça o contato com pessoas mais experientes. Você e o parceiro podem reformar a casa.



ESCORPIÃO



Publicidade

Seja bastante responsável com o seu desempenho. Trabalhar de maneira isolada pode ser um sucesso. Pode tomar a iniciativa na paixão.



SAGITÁRIO



Tenha cautela com o que diz. Pode complicar as amizades se falar mais do que deve. Nos assuntos do coração, vai encerrar um antigo amor.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Chances de subir de cargo ou mudar de profissão hoje. Um dinheiro inesperado pode aprimorar a sua conta bancária. Arrase na conquista.



AQUÁRIO



Trabalhar com ensino e publicidade vai gerar ganhos. Pode crescer profissionalmente e ampliar os seus horizontes. Momento bom pra começar um romance.



PEIXES



Publicidade

Assuma negócios familiares. A sua ambição e seriedade te ajudam a trabalhar com finanças. Pode comprar uma casa ou um apartamento com o parceiro.