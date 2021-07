Casal se beijando - Reprodução de Internet

Publicado 16/07/2021 16:01

Rio - Reservados, carinhosos, “calientes”, sensuais, são muitas as características dos “beijoqueiros” do zodíaco. O astrólogo Ricardo Muri revela como é o beijo de cada signo.

Segundo Ricardo, para o beijo ter a tal “química”, é necessário ter a compatibilidade entre as duas pessoas. “Antes de mais nada, até mesmo para o beijo ficar de uma forma perfeita, mais harmônica, existe a ‘química’. Então, quando ela bate, é como se despertasse dentro de nós aquilo que a gente tem de melhor.”



Áries



O beijo do ariano é mais avassalador. É aquela pessoa que puxa pelo cabelo, que rouba um beijo, que age por impulso.



Touro



O beijo do taurino é mais sensual, mais calmo, aprecia o momento. É como se fosse uma preliminar, usando e abusando da sensualidade.



Gêmeos



O beijo do geminiano é dado mais com a razão. Digamos assim, ele vai conversando com você, te dá um beijo, aí depois fala mais um pouquinho, te dá outro. É um beijo que vai se adaptar muito mais ao outro.



Câncer

O beijo do canceriano é com entrega, é intenso. De uma forma mais amorosa, mais carinhosa, mais molhado, como se quisesse com ele mostrar amor, sentimento.



Leão



O beijo leonino é um pouco mais conquistador, rápido e focado. Ele tende a beijar primeiro com o olhar.



Virgem



Aquele beijo que primeiro encosta a boca, depois vira o rosto e vai nos detalhes. Primeiro começa bem devagar, vai escorregando mais ao redor da boca, é mais roteirizado.



Libra



É um beijo um pouco mais racional, só que o libriano vai se adaptar a qualquer um que beijar ele. É o signo que mais vai conseguir fazer essa adaptação de uma forma perfeita. Então, é fácil encontrar uma pessoa desse signo que beija bem.



Escorpião



É o tipo de beijo que tem uma profundidade sexual. O beijo do escorpiano desenvolve a sexualidade através dessa energia de plutão, que rege o signo.



Sagitário



Um beijo sagitariano é aquele mais despretensioso. Ele beija olhando para você, sensualizando, jogando com a conquista, conduzindo de uma forma racional.



Capricórnio



O capricorniano tem um beijo mais seco, às vezes sem língua. Provavelmente, ele não vai gostar do beijo de uma pessoa mais “pegajosa”, prefere algo mais discreto. O nativo do signo leva tempo para ter essa entrega.



Aquário



O aquariano é algo curioso, diferente. Na cultura europeia, na cultura americana, tem aquelas pessoas que vão para cama, mas não se beijam. É como se eles se beijassem só depois de se apaixonarem. Ele é mais ou menos assim, pode ir para cama sem beijar, uma vez que acha que o beijo não é o principal.



Peixes



O pisciano é o mais romântico, é aquele que, digamos assim, tem uma relação espiritual maior do que qualquer outro signo do zodíaco. Por isso, é um beijo com bondade. Por exemplo, sabe aquela pessoa que beija meio destrambelhada? Então, o nativo desse signo vai ter toda aquela paciência, não vai julgar. Ele tem um beijo muito mais voltado para aquela coisa do coração. Normalmente, quando beija, gosta de encostar o peito, de ter um abraço mais forte.