Nego do Borel troca carinhos com morena em restaurante

Rio - Nego do Borel jantou com uma mulher em um restaurante da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira. O funkeiro e a morena foram flagrados no maior clima de romance, trocando carinhos. No início de 2021, Nego do Borel passou por um conturbado término de relacionamento com Duda Reis, que o acusou de agressões físicas e psicológicas. Outras ex-namoradas do cantor também fizeram acusações contra ele.

