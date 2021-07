Professor Raimundo (Bruno Mazzeo), Dona Bela (Betty Gofman), Ptolomeu (Otaviano Costa) e Nizo Neto - Globo/Estevam Avellar

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 22:10 | Atualizado 05/07/2021 22:11

Rio - A alegria da 'Escolinha do Professor Raimundo' vai invadir as tardes de sábado da Globo a partir do dia 10 de julho, depois do 'Jornal Hoje'. Em 'O Melhor da Escolinha', o público verá uma seleção de episódios da quarta, quinta e sexta temporadas, exibidas originalmente em 2018, 2019 e 2020.



Parceria entre a TV Globo e o VIVA, a 'Escolinha do Professor Raimundo' traz Bruno Mazzeo no papel do professor Raimundo Nonato e diversos personagens icônicos criados por Chico Anysio, como Aldemar Vigário (Lúcio Mauro Filho), Baltazar da Rocha (Otávio Müller), Batista (Rodrigo Sant’Anna), Cacilda (Fabiana Karla), Cândida (Maria Clara Gueiros), Capitu (Ellen Roche), Catifunda (Dani Calabresa), Dona Bela (Betty Gofman), Joselino Barbacena (Ângelo Antônio), Marina da Glória (Fernanda de Freitas), Rolando Lero (Marcelo Adnet), Seu Peru (Marcos Caruso) e Zé Bonitinho (Mateus Solano), entre outros.



Bruno Mazzeo recebe com muita alegria a notícia da volta do humorístico. "As pessoas me falam muito que sentem falta do programa. Meu pai sempre dizia que a 'Escolinha' seria um sucesso em qualquer época que fosse exibida, então fico feliz que ela continue no ar", revela o ator.