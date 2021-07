Sophia, filha de Claudia Raia e Edson Celulari, troca beijos com namorado

Rio - Sophia Raia, filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, foi fotografada aos beijos com o namorado, Felipe Lati, em um restaurante de São Paulo, na tarde de terça-feira. Esta é a primeira vez que a jovem de 18 anos é vista com o rapaz. Os dois já estão juntos há quase 10 meses, mas costumam ser discretos com o relacionamento. O namorado de Sophia estuda nos Estados Unidos, país para o qual ela também vai se mudar em breve, já que foi aceita em uma universidade de Nova York para estudar Artes e Comunicação.

