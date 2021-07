Rafael Portugal - Reprodução

São Paulo - O ator e humorista Rafael Portugal, que chamou atenção do público nas redes sociais com o quadro "CAT BBB", do Big Brother Brasil, vai ganhar um programa na Globo ainda em 2021. A informação é da colunista Patrícia Kogut.

Segundo a colunista, haverá uma reunião nesta sexta-feira para acertar os detalhes da atração que tem seu formato mantido em sigilo. Rafael Portugal apresentou o "CAT BBB" em 2020 e em 2021.