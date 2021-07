Flávia Oliveira, jornalista da GloboNews, se distrai ao vivo - Reprodução/Globo

Flávia Oliveira, jornalista da GloboNews, se distrai ao vivo Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 07/07/2021 10:37 | Atualizado 07/07/2021 10:47

São Paulo - Uma cena inusitada aconteceu durante o programa "Em Pauta", da GloboNews, na noite desta terça-feira. Ao ser chamada pelo apresentador Marcelo Cosme para fazer um comentário, a jornalista Flávia Oliveira não percebeu que estava ao vivo e continuou conversando com a produção.

fotogaleria

Publicidade

Flávia falava do frio no Rio de Janeiro (RJ), que ultrapassava a vedação da sua janela. "Minha vedação da janela não é boa, então, vai entrando um vento frio. Minha mão fica geladinha no final do jornal", disse.

Marcelo Cosme chamou atenção da amiga para o retorno do programa ao vivo. Qual é o seu ‘Amanhã em Pauta’, Flávia, por favor? Tá no ar, meu amor. Tá no ar!", alertou o apresentador aos risos.

Publicidade

Os outros comentaristas do programa também se divertiram com a distração. Flávia Oliveira explicou a situação: "Eu achei que a gente estava no comercial", completou.

A conversa inusitada repercutiu na web e os internautas apoiaram Flávia nas redes sociais. "Me deu uma vontade de te dar um cobertor!", disse uma seguidora da jornalista. "Dá a mão aqui pra não gelar", comentou outra.

Publicidade

Veja vídeo: