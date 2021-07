Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Publicado 17/07/2021 06:00

ÁRIES



Você vai ser mais sociável. Vai evoluir as suas relações e aproveitar o convívio com as pessoas mais próximas. O romance deve ficar mais picante..



TOURO



Publicidade

Muita harmonia e bem-estar com a família. Vai ser muito produtiva em home office. Tenha cautela com os ciúmes e preserve a boa fase na paixão.



GÊMEOS



Não exagere nos gastos. Cuidado para não ser muito dependente das pessoas ou agir por impulso. Há sinal de lance com um colega de trabalho.



CÂNCER



Publicidade

O convívio com os familiares melhora. Desfrute do conforto e da paz do seu lar. Muito romantismo e diversão vão aprimorar o relacionamento.



LEÃO



Tenha cuidado pra não falar demais e se envolver em fofocas. Na saúde, pode surgir uma doença estranha. Vai buscar estabilidade na conquista.



VIRGEM



Publicidade

Muita facilidade para ganhar uma grana com o público. Não confie demais em amigos com dinheiro. Vai ter dificuldade para se expressar no amor.



LIBRA



A sua irritação pode não ser bem-vista pelos outros. O clima em casa vai pesar. Vai querer sinceridade e segurança material no relacionamento.



ESCORPIÃO



Publicidade

Busque trabalhar mais isolado hoje. Pode concluir os seus compromissos com facilidade. Vai esbanjar sensualidade na vida em casal.



SAGITÁRIO



O clima é de harmonia com seus amigos. Converse bastante por chamadas de vídeo. O seu lado desconfiado pode pintar se estiver solteira.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Boas chances de ter ganhos inesperados. Você pode cometer excessos por conta da sua ambição. Vai se envolver com alguém bem diferente na conquista.



AQUÁRIO



Terá facilidade para fazer contatos na vida pessoal e profissional. Na saúde, talvez precise cuidar melhor do corpo. Com o par, não vai querer rotina.

Publicidade

PEIXES



O seu jeito amável vai se destacar com as pessoas. Seja cautelosa nas relações, mesmo nas amizades. Um amor à distância vai ser excelente.