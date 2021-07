Arquivo - Município do Rio alcança 70% da população carioca vacinada com a primeira dose. Na foto, Terezinha da Conceição, 80, foi a primeira a receber a injeção do imunizante na cidade - Daniel Castelo Branco

Publicado 21/07/2021 15:18 | Atualizado 21/07/2021 17:15

Rio - Com uma das campanhas de vacinação mais aceleradas do Brasil, o Rio de Janeiro alcançou nesta quarta-feira (21) a marca de 70% da população carioca maior de idade imunizada com a primeira dose ou dose única. Foram seis meses desde que a primeira injeção foi aplicada no Cristo Redentor, no dia 18 de janeiro . Durante todo este período, os cariocas seguem sendo uma das populações que mais apoiaram a campanha de vacinação contra a covid-19 no mundo. A avaliação é do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que ressaltou a importância da adesão dos idosos e da população em geral para a redução dos índices epidemiológicos na cidade.No município do Rio de Janeiro, a adesão da população idosa ultrapassou a marca de 90% para as duas doses da vacina. O resultado foi imprescindível para reduzir o número de mortes na cidade.“O resultado dessa cobertura acontece em função dos cariocas acreditarem na vacina. As nossas instituições e a imprensa estimularam a população a se proteger, então essa adesão é muito alta. Se for comparar com outros países onde há oferta de doses, a diferença é muito grande. Em Toronto, no Canadá, a adesão é de 79%, em Berlim, na Alemanha, 72%. Paris, na França, e Nova Iorque, nos EUA, estão com 69%. Não há uma adesão tão forte da população no grupo acima de 60 anos como a gente está tendo”, afirmou o secretário Daniel Soranz.No total, o município do Rio imunizou os cariocas com aproximadamente 50% de todas as vacinas disponibilizadas pelo Governo do Estado . Foram 5,04 milhões de doses na capital, sendo 3,55 milhões para a primeira aplicação e 1,34 na segunda, além de 135 mil doses únicas.Para a cobertura com a segunda dose, a cidade tem 28,1%. Com o resultado, Soranz afirmou que o Rio de Janeiro passa a ver outro panorama no cenário epidemiológico. “Os efeitos da vacina já estão aparecendo, há quatro semanas temos uma redução sustentada no número de casos, óbitos e internações, o que representa efeitos claros da vacinação”, explicou.Uma comparação feita peloentre os dados epidemiológicos desta quarta-feira com os últimos 70 dias mostrou que o Rio de Janeiro teve uma queda considerável, em torno de 50%, nos índices de monitoramento da pandemia. A maior redução foi no número de casos diários registrados da covid-19, que teve queda de 73,58%.Outros índices também diminuíram comparando as datas, entre eles, um dos principais é a redução dos óbitos, com queda de 47,92%. No dia 11 de maio, a média móvel da semana estava em 96 mortes, contra 50 no registro de terça-feira (20). Os casos graves de covid-19 e internações nos leitos de UTI também reduziram em 47,5%. São 328 pessoas internadas atualmente. Em maio a rede hospitalar chegou a atender 728 pacientes.Apesar dos resultados, a covid-19 continua circulando entre os cariocas. Em menos de um mês, 23 pessoas se contaminaram com a variante Delta no município do Rio . A cepa proveniente da Índia é considerada mais transmissível e pode oferecer o risco da cidade voltar a ter aumento no número de casos e internações. Contudo, Daniel Soranz disse que o problema não acontece até o momento.“A vacinação está funcionando e reduzindo a internação e o óbito, inclusive com a chegada da variante Delta. Não tivemos a predominância de casos graves e óbitos mesmo com a entrada desta cepa. Esperamos que isso continue acontecendo e que cada vez mais os efeitos da vacina possam aparecer”, afirmou o secretário de Saúde.Seguindo as medidas de proteção à vida e orientações a respeito do distanciamento social, Soranz deixou um recado aos cariocas: “Precisamos ter otimismo e esperança, isso que vai mover a gente para sair dessa fase tão triste e de luto que estamos vivendo na cidade. A vacinação é um momento da gente comemorar e planejar o futuro”.