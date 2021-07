Médica já declarou ser pró tratamento precoce nas redes sociais - Reprodução

Médica já declarou ser pró tratamento precoce nas redes sociaisReprodução

Publicado 21/07/2021 19:40

Rio - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse, na tarde desta quarta-feira, que não descarta nomear novamente a médica Mara Regina Pezzino, defensora do tratamento precoce contra a covid-19, para o cargo de diretora geral do Hospital Federal de Ipanema, na Zona Sul do Rio, segundo informações do portal G1.

A profissional já defendeu publicamente o uso de cloroquina para prevenir a covid-19, inclusive em suas redes sociais. Em sua foto de perfil, a médica utiliza um filtro sobre o tratamento precoce e já assinou um documento pedindo aos governadores que distribuam medicamentos para o enfrentamento “pré-hospitalar” da doença.

A declaração conta com a assinatura de médicos de todo o Brasil e é intitulado como “Manifesto em defesa da vida e do tratamento pré-hospitalar da covid”,