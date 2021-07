Médica já declarou ser pró tratamento precoce nas redes sociais - Reprodução

Médica já declarou ser pró tratamento precoce nas redes sociaisReprodução

Publicado 21/07/2021 07:59 | Atualizado 21/07/2021 08:16

Rio - O Ministro da Saúde Marcelo Queiroga revogou a nomeação da médica Mara Regina Pezzino para o cargo de diretora geral do Hospital Federal de Ipanema , na Zona Sul do Rio, um dia após indicá-la para o posto. A portaria 1.656 foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.