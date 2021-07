Vacinação contra a covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/07/2021 19:19

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, na tarde desta quarta-feira, uma alteração no calendário de vacinação no Rio. Nesta quinta e sexta-feira, haverá repescagem para pessoas com 35 anos ou mais. Nas redes sociais, a SMS ainda explicou que o motivo da mudança é a baixa adesão da faixa etária.

"A vacinação é um pacto coletivo que depende de que todos façam a sua parte. Quando chegar a sua vez, vá ao posto, não espere a repescagem!", advertiu.

Recentemente, a Prefeitura do Rio apresentou calendário de vacinação contra a covid-19 sem previsão de repescagem por idade . A mudança aconteceu após uma preocupação do município de reduzir o comportamento de pessoas que tentam optar por não se vacinar na data correta, como estratégia para escolher o imunizante.

No início do mês, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, criticou os cariocas que têm tentado escolher qual vacina tomar nos postos de saúde. Em seu perfil no Twitter, Paes respondeu uma seguidora que sugeriu punir com o "final da fila" os que ficam "escolhendo vacina". "Estamos avaliando", disse o prefeito na ocasião.



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, também se pronunciou sobre o caso. "Nesta pandemia uma das piores coisas que se pode fazer é estar elegível e não ir se vacinar". O prefeito complementou: "E querer dar uma de sommelier (especialista em vinhos) de vacina e não ir tomar sua dose no dia certo, deixando para o dia da repescagem achando que vai poder escolher vacina. Unidades de saúde acabam ficando cheias. Vá no seu dia!".