Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 21/07/2021 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.005.098 casos confirmados e 57.856 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.428 novos casos e 151 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,76%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 937.527 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 58,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 37,9%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 10 pessoas e a de enfermaria, 7.

Publicidade

Vacinação no Rio



Com uma das campanhas de vacinação mais aceleradas do Brasil, o Rio de Janeiro alcançou nesta quarta-feira (21) a marca de 70% da população carioca maior de idade imunizada com a primeira dose ou dose única . Foram seis meses desde que a primeira injeção foi aplicada no Cristo Redentor, no dia 18 de janeiro.

Publicidade

Durante todo este período, os cariocas seguem sendo uma das populações que mais apoiaram a campanha de vacinação contra a covid-19 no mundo. A avaliação é do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que ressaltou a importância da adesão dos idosos e da população em geral para a redução dos índices epidemiológicos na cidade.