Ocupação hoteleira fluminense registra aumento em "destinos de inverno" nos fins de semanaDivulgação

Publicado 21/07/2021 16:51

Rio - Um levantamento realizado pela Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) mostrou que a busca por destinos mais frios aumentou no Rio de Janeiro em virtude do inverno e das temperaturas amenas. Em Petrópolis, na região turística de Serra Verde Imperial, a ocupação chegou a 75% nos fins de semana de julho. Mesmo índice alcançado no município de Conservatória, distrito de Valença, no Vale do Café.

Outras cidades também se destacaram, como, por exemplo, Vassouras, na região turística do Vale do Café, que registrou 70%; Itatiaia, em Agulhas Negras, com 55%; e Teresópolis e Nova Friburgo, na Serra Verde Imperial, que marcaram, respectivamente, 50% e 37,5% de ocupação. Além disso, houve um aumento na média geral, que estava na casa dos 35% em junho e passou para 60,4% em julho.

Para a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), os números só reforçam que a busca pelo interior fluminense é tendência, uma vez que, durante o cenário de pandemia, os registros de aumento na ocupação hoteleira têm sido frequentes. Com a restrição de viagens, os turistas têm procurado destinos próximos, que sigam os protocolos do Turismo Consciente.

"Estamos trabalhando para fortalecer o interior do estado como destino turístico, preparando os municípios por meio de capacitações e com diálogo direto, para entender e saber suas demandas. Nosso foco é preparar o Rio de Janeiro para a retomada e ver municípios como Petrópolis chegando a 75% de ocupação hoteleira, é a certeza de que estamos no caminho. Estamos alinhando, junto com as secretarias municipais, um trabalho de conscientização dos protocolos de segurança e acreditamos que o Rio está preparado para receber os turistas com a garantia de cumprimento dos protocolos sanitários", falou o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

Campanha Férias RJ

No início do mês, a Setur-RJ lançou a campanha digital Férias RJ, com o objetivo de promover os destinos do Estado no período de férias de julho. O objetivo é aproveitar o recesso escolar para trazer visitantes de estados próximos e do próprio Rio de Janeiro.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Paulo Michel, destacou a importância de fomentar o turismo interno. "O estado do Rio tem muitas belezas a serem exploradas ao longo de todo o ano. Ações como o Férias RJ, assim como nosso programa de capacitação de operadores de viagens, ProCap, são fundamentais para fomentar o turismo no interior e acelerar a retomada do setor", disse.