Arquivo - Sindicato dos Rodoviários afirma que vai encaminhar um ofício ao governo pedindo mais segurança para os motoristas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Arquivo - Sindicato dos Rodoviários afirma que vai encaminhar um ofício ao governo pedindo mais segurança para os motoristasReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/07/2021 16:01 | Atualizado 21/07/2021 16:04

Rio - O Sindicato dos Rodoviários (Sintrucard-Rio) mostra preocupação em relação ao aumento da incidência no número de assaltos aos ônibus que circulam pelo município do Rio de Janeiro. De acordo com a direção da organização, até esta quarta-feira (21), cerca de 26 motoristas procuraram as empresas em que trabalham para pedir afastamento de determinadas linhas de ônibus, devido à falta de segurança. Entre elas, principalmente as que cruzam as áreas da Avenida Brasil, entre a altura de Campo Grande e Bonsucesso.

O sindicato vai encaminhar um ofício para as secretarias da Polícia Civil e Militar, pedindo um maior empenho e a realização de blitzes nos coletivos. O vice-presidente da entidade, José Carlos Sacramento, explicou que a categoria não suporta mais a insegurança.

Publicidade

“Os profissionais da categoria não suportam mais tanta violência, seja pela falta de segurança em que se encontra o estado, como pelo fator psicológico da possibilidade de ficarem sem seus empregos, já que muitas empresas estão atrasando o pagamento de salários e demais benefícios; isso sem contar que muitas já fecharam as portas deixando milhares de chefes de família na rua da amargura sem receber seus direitos trabalhistas”, explicou.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que o município do Rio registrou seis aumentos consecutivos no índice de furtos em coletivos. O aumento é referente a cada mês, de janeiro até junho, totalizando 2057 ocorrências do tipo em 2021. Em termos de comparação, o primeiro trimestre deste ano registrou 954 casos de furto e o segundo 1103, o que significa um aumento de 15,62% da prática criminosa dentro dos coletivos. No ano anterior, a contagem foi de 2057 ocorrências de furto, idêntica ao período analisado neste semestre.

Publicidade

O índice de roubos (quando a ação é violenta) entre janeiro e junho também aumentou na cidade, totalizando 3709 ocorrências em 2021. O registro no mesmo período no ano anterior é de 2823 casos, o que representa um aumento de 31,39% no percentual deste crime dentro de coletivos.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, as linhas de ônibus que se destacam pela alta ocorrência de assaltos são respectivamente: 790 (Campo Grande - Centro); 339 (Pavuna - Centro); 397 (Campo Grande - Praça Tiradentes); 614 (Nova América - Alvorada) e 348 (Riocentro - Candelária).

Em nota, a Rio Ônibus cobrou que as autoridades deem mais atenção ao problema de violência no Rio.

Publicidade

"A crise de segurança pública na Região Metropolitana do Rio atinge todos os setores da sociedade, o que não é diferente entre os meios de transportes. É fundamental que as autoridades policiais ampliem sua capacidade de monitoramento de vias, com foco na proteção do passageiro e dos rodoviários. Outro aspecto que merece dedicação das polícias são as investigações sobre ações criminosas que envolvem incêndios intencionais de coletivos".

Em resposta a cobrança das entidades, a Polícia Militar informou que desenvolveu o programa Percurso Seguro para garantir a proteção dos passageiros e rodoviários. O órgão também pediu ajuda da população para denunciar casos.

Publicidade

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que as equipes da corporação são empregadas no policiamento ostensivo e realizam abordagens e revistas em diversas vias urbanas do Rio de Janeiro. Inclusive, o comando desenvolveu o programa Percurso Seguro, que intensifica o policiamento em horários de pico e as abordagens a ônibus em diversos corredores de grande circulação.

Vale ressaltar que práticas dessa natureza são realizadas com base em brechas de oportunidade, quando os autores se aproveitam do dinamismo do policiamento urbano para evitarem o flagrante.



Reforçamos a necessidade da colaboração da população com o acionamento imediato de nossas equipes através de nossa Central 190 e também com os registros em delegacias, proporcionando a instauração de investigações que culminem com a identificação dos envolvidos em tais crimes".



Confira abaixo a evolução no número de furtos:



Janeiro - 304

Fevereiro - 312

Março - 338

Abril - 339

Maio - 358

Junho - 406

Publicidade

Confira abaixo a evolução no número de roubos:

Janeiro - 678

Fevereiro - 637

Março - 622

Abril - 639

Maio - 578

Junho - 655