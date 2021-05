Pertences das vítimas de furtos em Santa Teresa foram recuperados com o preso Divulgação/ Pmerj

Rio - Um homem de 49 anos apontado como autor de diversos furtos no bairro de Santa Teresa, região central do Rio, foi preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/ Escondidinho dentro de um ônibus da linha 607 (Cascadura - Rio Comprido) na noite desta sexta-feira. Ele tem 31 anotações criminais, entre eles 25 por furto, três por roubo, duas por estelionato e uma passagem pela Lei de Drogas.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi capturado quando tentava fugir no coletivo. Celulares e outros pertences das vítimas foram recuperados. Na foto da apreensão, divulgada nas redes sociais da PM, é possível contabilizar pelo menos três celulares e fones de ouvido, cinco cartões bancários, carteiras e uma bolsa feminina. Uma bicicleta elétrica também foi apreendida. A prisão foi realizada na Rua Dr. Julio Otoni, altura do número 290. O nome do preso não foi confirmado pela polícia.

Os policiais da UPP foram informados por testemunhas que o homem cometeu diversos roubos em Santa Teresa e entrou no ônibus para tentar fugir. Em seguida, os agentes fizeram cerco ao coletivo e conseguiram prender o suspeito com os pertences das vítimas. Ele foi reconhecido ainda por diversos roubos na área do 19º BPM (Copacabana). O homem foi levado para a 5ª DP (Centro) e ficou preso pelo artigo 155 do Código Penal (subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel).