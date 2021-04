Um fuzil e uma pistola foram apreendidos, além de carregadores e drogas Divulgação

Publicado 27/04/2021 06:49 | Atualizado 27/04/2021 07:07

Rio - A Polícia Militar informou em sua conta no Twitter que o líder do tráfico de drogas do Morro dos Prazeres, conhecido como "Marcelinho dos Prazeres", morreu durante a noite de segunda-feira. A corporação disse que juntamente com outros criminosos, o homem atacou policiais militares da UPP que passavam pela Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido.

Na ação foram apreendidos um fuzil, uma pistola, carregadores, rádios transmissores e drogas.