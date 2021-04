Policial é transportado do lado de fora da viatura durante socorro a feridos em confronto no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 07:14 | Atualizado 27/04/2021 08:02

Rio - Sete homens ficaram feridos na manhã desta terça-feira durante confronto em operação da Polícia Militar no Morro do Juramento, no bairro de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Quatro fuzis foram apreendidos.

O helicóptero da TV Globo registrou a viatura socorrendo quatro feridos para o Hospital Municipal Salgado Filho. Um policial militar fez o trajeto se equilibrando do lado de fora da viatura, que estava cheia. Outras três pessoas ficaram feridas na ação.

Segundo a PM, agentes do 41ºBPM foram atacados por criminosos armados atravessando uma passarela na Avenida Martin Luther King, altura de Vicente de Carvalho, nas proximidades da comunidade Morro do Juramento.





Líder do tráfico do Morro dos Prazeres morre em tiroteio

A Polícia Militar informou em sua conta no Twitter que o líder do tráfico de drogas do Morro dos Prazeres, conhecido como "Marcelinho dos Prazeres", morreu durante a noite de segunda-feira. A corporação disse que juntamente com outros criminosos, o homem atacou policiais militares da UPP que passavam pela Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido.

Na ação foram apreendidos um fuzil, uma pistola, carregadores, rádios transmissores e drogas.