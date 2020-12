Bandidos clonam viaturas da Polícia Civil e assaltam empresa na Pavuna Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 11:09

Rio - Policiais militares do 41º BPM (Irajá) apreenderam, na manhã desta quinta-feira (10), duas viaturas clonadas da Polícia Civil. Os veículos foram usados durante um assalto em um centro de distribuição na Pavuna, na Zona Norte do Rio, na madrugada.



Testemunhas contaram que oito homens usavam roupas semelhantes às usadas pela Polícia Civil e renderam funcionários. Eles fugiram levando três revólveres, celulares e rádio comunicador da empresa.



Os dois veículos, com inscrições da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), foram abandonados pelos bandidos na Rua João Pizarro, em Ramos. Um deles estava parcialmente incendiado.



A ocorrência doi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).