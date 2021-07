Mulher é presa em shopping da Zona Norte e levada para a 44ª DP (Inhaúma) - Divulgação

Publicado 21/07/2021 15:44

Rio - Uma foragida da Justiça, apontada como integrante do tráfico de drogas da Comunidade Parque Proletário, na Penha, Zona Norte do Rio, foi presa em um shopping da região nesta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), através de Dados de Inteligência, conseguiram localizar a criminosa, que não teve o nome divulgado.



Contra ela constava um mandado de prisão em aberto, além de possuir quatro passagens por diferentes crimes, não detalhados pela PM. A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma) e a mulher já está à disposição da Justiça.

